Збірна України розійшлася миром (1:1) з французами у кваліфікації до ЧС-2022. Реакція тамтешньої преси на проблеми чемпіонів світу та солідність "синьо-жовтих" – в нашому матеріалі.

Le Parisien: "Ле Бльо" – королі нічиїх

"Збірна Франції зберігає лідерство у групі, але не подолала всі свої біди. Франція розписала 5 нічию поспіль. Суботній вечір мало що пояснив про реабілітацію команди після Євро. Принаймні, хлопці вміють реагувати на пропущені м'ячі – це позитив. Але ж вони просто виправляють свої помилки.

Вп'яте пропустили першими і знову довелося відігруватися. Перший тайм розчарував і нагадав про те, чого ми не хочемо бачити від збірної. У другому таймі було більше агресії, вищі швидкості. Команда Дідьє Дешама повернулася в гру і зрівняла рахунок, хоча взагалі не викладалася в цьому матчі.

Чемпіони світу прагнуть забути провал на Євро, але в Києві вони знову загрузли в посередності. Не було нічого: ні натхнення, ні імпульсу. Панічна оборона в складі Кімпембе та Зума напряму посприяла розкішному голу Шапаренка. Франція не контролювала ситуацію, рівень розконцентрації злочинно високий. Українці могли забити й раніше. Які уроки дав цей матч? На жаль, ніяких. Ми все це знали й раніше", – вважає столична газета.

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"Київ, нудна нічия, п'ята поспіль. І знову довелося відігруватися. Оборона вкотре тремтить і помиляється. Франція не бачить світла в кінці тунелю. Перший тайм був особливо жахливим. Коли буде справжній бунт, який покаже впевненість команди? Зараз ми не впевнені ні в чому.

Де чемпіони світу? Де їхня впевненість? Так продовжуватися не може. Поїздка в Київ, де переповнені трибуни Олімпійського з задоволенням спостерігали, як їхні улюбленці мордують "Ле Бльо", стала ще одним приводом для переживань. Дідьє Дешаму зовсім не легко.

Франція покарана як маленька команда. Перший тайм – цілковитий кошмар. Низький темп, погана динаміка, пасивність, дивні тактичні рішення. Покидаємо Україну з неприємним присмаком. Проблеми виникали після кожної української атаки. Ця збірна Франції втратила свій курс. Команду лихоманить. Тотальна аморфність. Якщо хтось сумнівався: без Мбаппе не краще", – емоційно пише популярне французьке видання.

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"В'ялий виступ, який підтверджує проблеми "Ле Бльо". Дідьє Дешам сподівався, що його команда прокинеться, але він бачив лише судоми. Марсьяль зрівняв рахунок, французи по перерві створили ще кілька нагод, але виграти не вдалося. Київ залишається неприступним.

У снодійному першому таймі Франція показала те ж обличчя, що й з Боснією: безідейно, без чітких атакувальних патернів, з нервовою обороною. Шапаренко приголомшив холодним душем – забив красивим ударом у верхній кут. Провальний футбол, який треба стерти з пам'яті. Попри хорошу гру Чуамені та активність Погба, "Ле Бльо" не перемогли. Лише нічия на ворожій київській землі", – констатує Le Monde.

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"Ле Бльо" розучилися перемагати. Команда Дідьє Дешама в Києві хотіла розвіяти сумніви, які супроводжують вболівальників після Євро, а натомість лише посилила їх. У грі не простежувався чіткий план, не були розставлені акценти.

Сценарій той самий. 5 нічия поспіль. Виїзд в Україну підтвердив, що "Ле Бльо" мають великі проблеми з грою. Перший тайм був гнітючим, а підсумковий результат трішки кращий. Але здобути його було дуже просто", – пише найпопулярніша спортивна газета Франції.

L'Equipe виставила оцінки футболістам обох команд. У французів найкращим став молодий хавбек Чуамені, а серед українців найвищі бали отримав середній блок – у Шапаренка, Степаненка та Кривцова по 6. Розчарував журналістів Яремчук, якому поставили лише 3. Олександр Петраков отримав 5, а Дідьє Дешам – 4. Тобто український наставник виграв тренерську дуель.

Видання Le Figaro виділило героїв та антигероїв матчу. Зі знаком мінус відзначені Зума ("символ вразливої оборони") та Грізманн ("загубився на полі та діяв не до ладу"). А от зі знаком плюс описана гра Чуамені, Погба, Марсьяля та... нашого Шапаренка.

"Шапаренко – справжня перлина. Йому лише 22 роки, а він вже є майбутнім України. Технічно обдарований Микола завдав "Ле Бльо" болю. Перш за все, він підірвав 45 тисяч глядачів на Олімпійському в Києві точним ударом, обманувши Льоріса. Дебютний гол за збірну, який запам'ятається на все життя", – захоплюється героєм збірної України Le Figaro.

Maxifoot традиційно оцінив загалом матч збірної Франції. Битва в Києві потягнула на 4 з 10.

"Через три дні після нудної гри проти Боснії та Герцеговини Франція видала ще один матч не для прихильників яскравого футболу. Лічені прояви техніки та фантастичний гол Шапаренка хоч якось освітили цей вечір у Києві. Французи наткнулися на дуже агресивних українців і мало що зробили, щоб створити їм проблеми", – описує події портал.

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