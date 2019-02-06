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Исполкома ФФУ предложили назначить Беланова сопредседателем комитета профессионального футбола

22:57 36 Читати українською
Исполкома ФФУ предложили назначить Беланова сопредседателем комитета профессионального футбола
Игорь Беланов / Фото из соцсетей

Обладатель "Золотого мяча" Игорь Беланов может получить должность в ФФУ,

Эту информацию прокомментировал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Павелко рассказал, почему Львов был выбран для проведения двух домашних матчей сборной в отборе к Евро-2020

Игорь Беланов – наш хороший, сильный представитель в европейском союзе. Он – тот человек, который отдал свою жизнь футболу, проводит много времени развивая детско-юношеский футбол. И в Одессе, и по всей стране.

Я думаю, это правильно, когда в работе федерации футбола принимают участие все украинские обладатели Золотого мяча – Блохин, Шевченко и Беланов. Это хорошо для имиджа украинского футбола в Европе и мире", – передает слова Павелко телеканал "Футбол 1".

Шевченко, Кличко, Блохин и Беланов поддержали Павелко на выборах в Исполком УЕФА

Теги
ФФУ Андрей Павелко Игорь Беланов
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