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Виконкому ФФУ запропонували призначити Бєланова співголовою комітету професіонального футболу

6 лютого 22:55 84 Читать на русском
Виконкому ФФУ запропонували призначити Бєланова співголовою комітету професіонального футболу
Ігор Бєланов / Фото з соцмереж

Володар "Золотого м'яча" Ігор Бєланов може отримати посаду у ФФУ,

Цю інформацію прокоментував президент Федерації футболу України Андрій Павелко.

Павелко розповів, чому Львів був обраний для проведення двох домашніх матчів збірної у відборі до Євро-2020

"Ігор Бєланов – наш хороший, сильний представник в європейському союзі. Він – та людина, яка віддала своє життя футболу, проводить багато часу, розвиваючи дитячо-юнацький футбол. І в Одесі, і по всій країні.

Я гадаю, це правильно, коли в роботі федерації футболу беруть участь усі українські володарі "Золотого м'яча" – Блохін, Шевченко і Бєланов. Це добре для іміджу українського футболу в Європі та світі", – передає слова Павелка телеканал "Футбол 1".

Шевченко, Кличко, Блохін та Бєланов підтримали Павелка на виборах до Виконкому УЄФА

Теги
ФФУ Андрій Павелко Ігор Бєланов
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