"На этой неделе началась новая кампания против Карпат – от нас требовали калькуляцию расходов на стадион Украина и предлагали абсолютно безосновательно забрать у клуба арену, вернув ее в коммунальную собственность. Мы уже подробно объясняли свою позицию.

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Карпаты не обязаны отчитываться перед другими клубами о своих расходах. Тем более, когда годами всё всех устраивало, сейчас эти претензии выглядят как продолжение политического давления на наш клуб.

Впрочем, учитывая интерес и непонимание ситуации болельщиками, Карпаты готовы предоставить все цифры. Итак, содержание стадиона Украина за последние 12 месяцев обошлось клубу в 5,5 млн грн. грн. Подчеркиваем – только содержание, то есть текущие расходы, без ремонта, замены техники, усовершенствования и так далее. Подробнее смета выглядит так:

• Электроэнергия (в том числе обогрев поля) – 2,225 млн грн.

• Зарплата обслуживающего персонала – 1,384 млн грн.

• Уход за газоном – 1,207 млн грн.

• Водоснабжение – 597 тыс. грн.

• Вывоз мусора – 66 тыс. грн.

Большинство этих сумм легко проверить, особенно местной власти. Если необходимо, мы можем предоставить все документальные подтверждения. А теперь давайте считать. При условии проведения на Украине в течение сезона 13 матчей, каждый из них обходится Карпатам в 421 тыс. грн. И самое интересное – даже если представить, что Украина будет передана в коммунальную собственность и все три клуба сыграют здесь все (!) свои матчи, каждый из них будет стоить 140 тыс. грн. Напомним, Карпаты назвали Руху цену 135 тыс. грн за один матч, а ФК Львову мы предложили гибкую систему сотрудничества на весь сезон.

Учитывая вышесказанное, Карпаты призывают прекратить спекуляции и пиар на этой теме. Все прекрасно понимают, что Рух не собирается играть на Украине, а ФК Львов может легко переехать на Арену Львов, погрязшей в долгах и демпингующей цены на аренду. Если у местных властей есть лишних 5 млн. на содержание стадиона Украина, который никому, кроме Карпат, больше не нужен – мы с радостью будем арендовать его за 140 тысяч гривен. Но мы не позволим безосновательно выбросить Карпаты из их дома, в который было вложено миллионы долларов, усилия и нашу душу", – говорится в обращении на официальном сайте Карпат.

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