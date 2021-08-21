Бетанкур открыл счет в первом тайме матча против Динамо Бухарест, а после перерыва выдал настоящий шедевр, перед которым капитулировал голкипер.

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Нападающий заметил, что вратарь далеко вышел из ворот и решил пробить. Мяч по дуге прилетел точно в нижний угол, а голкипер бухарестского Динамо еще и поскользнулся, из-за чего не смог спастись от позора.

Добавим, что Ферул одержал разгромную победу (3:0), а сам Бетанкур оформил дубль и помог команде набрать 11 очков и подняться на 4 место.

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