Брагантино поставил эффектную точку в противостоянии с Росарио Сентраль на стадии 1/4 финала Копа Судамерикана.

Бразильцы завоевали путевку в полуфинал, а их форвард Артур отличился роскошным голом.

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Росарио Сентраль проиграл первую встречу со счетом 3:4, поэтому на последних минутах ответного матча бросился спасать ситуацию едва не всем составом. Подача углового завершилась неудачно, и Артур начал тянуть мяч на чужую половину. В центре поля 23-летний форвард заметил, что кипер вышел слишком далеко. Точный удар с огромного расстояния принес Брагантино еще одну победу.

Добавим, что в полуфинале соперником бразильского Ред Булл станет победитель пары Сантос – Либертад Асунсьон.

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