Бетанкур відкрив рахунок у першому таймі матчу проти Динамо Бухарест, а по перерві видав справжній шедевр, перед яким капітулював голкіпер.

Гол з центра поля вирішив долю зустрічі в Копа Судамерікана – відео шедевра

Нападник помітив, що воротар далеко вийшов з воріт та вирішив пробити. М'яч по дузі прилетів точнісінько у нижній кут, а голкіпер бухарестського Динамо ще й підсковзнувся, через що не зміг врятуватись від ганьби.

Додамо, що Ферул здобув розгромну перемогу (3:0), а сам Бетанкур оформив дубль та допоміг команді набрати 11 очок та піднятись на 4 місце.

Моурінью в боротьбі "добра і зла", лондонське дербі, перші кроки Барси після Мессі – найцікавіші матчі вікенду