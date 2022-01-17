Испания впервые за 18 лет сыграет в Барселоне
20:32 - Читати українською
Национальная команда Испании проведет спарринг на стадионе Эспаньола.
Товарищеский матч Испания – Албания состоится 26 марта в Барселоне, сообщает Marca.
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В последний раз "Фурия Роха" играла в столице Каталонии еще в 2004 против Перу (2:1). Для спарринга с албанцами была выбрана домашняя арена Эспаньола Корнелья-Эль Прат. 29 марта подопечные Энрике встретятся со сборной Исландии.
Напомним, национальная команда Испании уже гарантировала себе путевку на Мундиаль, который состоится в конце года в Катаре.
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