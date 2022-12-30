Талант "блаугранас" в последний момент отказался от вызова Марокко на Кубок африканских наций, сообщает Marca.

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Эззалзули еще не выступал ни за одну сборную на взрослом уровне, а в текущем сезоне стал одним из открытий Хави. Марокко хотело быстренько заиграть нападающего, но футбольная федерация Испании посоветовала парню подождать. Абде якобы планировал до конца сохранять верность исторической родине, однако реальность оказалась не столь романтичной.

Заметим, что у нападающего уже есть испанский паспорт, поэтому он в любой момент может быть вызван в ряды "Фурии Рохи", если продолжит прогрессировать.

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