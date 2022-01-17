Іспанія вперше за 18 років зіграє у Барселоні
20:32 - Читать на русском
Національна команда Іспанії проведе спаринг на стадіоні Еспаньйола.
Товариський матч Іспанія – Албанія відбудеться 26 березня у Барселоні, повідомляє Marca.
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Востаннє "Фурія Роха" грала у столиці Каталонції ще у 2004-му проти Перу (2:1). Для спарингу з албанцями було обрано домашню арену Еспаньйола Корнелья-Ель Прат. 29 березня підопічні Енріке зустрінуться зі збірною Ісландії.
Нагадаємо, національна команда Іспанії вже гарантувала собі путівку на Мундіаль який відбудеться наприкінці року у Катарі.
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