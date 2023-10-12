Поединок на севильской Ла Катрухе имел огромное значение для сборных Испании и Шотландии. У скоттов задача была простой – в случае ничьей они досрочно бы оформили выход на Евро-2024. "Фурия Роха" же держалась на второй позиции в группе, находясь под давлением сборной Норвегии.

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Скандинавы отставали всего на два зачетных балла (правда, сыграли на один матч больше), а в следующем туре они принимают Испанию дома. В этих условиях осечка для пиренейцев стала недопустимой. Кроме того, надо было взять реванш за поражение в Глазго весной, поэтому Луис де ла Фуэнте обошелся без экспериментов в стартовом составе.

Гости восприняли задачу устоять в Севилье буквально – они отказались от контроля и вообще забыли об атаках. В первом тайме пиренейцы владели мячом 65% игрового времени, а по ударам "Фурия" вела со счетом 10:0. Что наиболее важно, моментов возникало вдоволь.

Уже на 2-й минуте Ферран получил разрезной пас от Мораты и вывалился один на один с голкипером, однако нападающий Барсы пробил неточно. Еще через две минуты Альваро замыкал скидку на дальнюю штангу после подачи с углового – мимо ближней девятки. На 30-й же минуте форвард Атлетико вышел на рандеву с вратарем под острым углом, переиграл его и попал во внешнюю сторону сетки (впрочем, там был офсайд).

Супершанс был упущен на 34-й минуте, когда Гави ворвался на правый край штрафной и покатил в центр. Удар Оярсабаля заблокировали, а вот добивание от Мерино попало в левую штангу! В конце концов, на 38-й Мората забил гол, замкнув прострел в подкате, но взятие ворот не засчитали – офсайд.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло. Второй тайм прошел в том же русле, что и первый, только с еще большим владением испанцев (оно достигло 80%). Луис де ла Фуэнте настолько поверил в себя, что заменил в раздевалке Оярсабаля и Бальше. На поле вышли звезды кантеры Барсы и Реала – Брайан Сарагоса (забил дважды родному клубу на выходных) и Фран Гарсия.

Мората же продолжил терять моменты. В частности, на 56-й минуте он получил заброс в штрафную, подработал мяч коленом и хряпнул с правого угла вратарской – неточно! За это прилетело жестокое наказание. Всего через четыре минуты Шотландия нанесла первый удар по воротам – и забила гол!

Героем стал Мактоминай, который в мартовском матче против "Фурии" оформил дубль (и дважды дважды отличился за МЮ на выходных). Скотти пробил со стандарта острого угла, попав в дальнюю девятку! Впрочем, после вмешательства VAR гол отменили – из-за фола Хендри в атаке. Очень неоднозначное решение.

Как это часто бывает, после этого гранд открыл счет. Хесус Навас вышел на 67-й минуте вместо Карвахаля, а уже на 73-й выполнил заброс за спины защитникам в штрафную – Мората же принял его и пробил головой в падении. Мяч ударился о газон и влетел под левую стойку. 1:0!

Шотландцы пошли вперед и даже могли отыграться на 81-й минуте, когда Хики влетел на левый край штрафной, расшатал защитника и пробил. Адамс на линии вратарской пытался подправить мяч в сетку, но получилось слишком слабо. "Фурия Роха" наказала на 86-й.

Свежий Хоселу, заменив Морату, мог забивать первым же касанием. После банального паса с правого фланга он обошел голкипера и покатил в пустые, однако защитники успели накрыть мяч. В следующей же атаке нападающий отобрал мяч у Хики (тот неожиданно поскользнулся) и прострелил в центр штрафной – Сансет (еще один свежий игрок) замкнул в подкате, хотя это больше похоже на автогол Портеуса. 2:0!

После этого Испания начала сушить игру стерильным ватокатом, хотя у Адамса в компенсированное время было два полумомента. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу сборной Испании со счетом 2:0. Подопечные Луиса де ла Фуэнте взяли реванш у Шотландии, но остались на второй позиции – у них 12 зачетных баллов с 3-очковым отставанием от "тартановой армии". Норвегия идет позади с 10 пунктами в активе.

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