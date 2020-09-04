Матч против Германии стал 41-м подряд для испанцев, в котором они отличились забитым голом, сообщает MisterChip в своем твиттере.

Германия – Испания – 1:1 – видео голов и обзор матча

"Фурия Роха" начала эту серию еще в 2016 году. Интересно, что сборная Испании имеет лишь четвертую самую длинную результативную серию сборных – в тройке лидеров сборная Италии (43 матча с 1931 по 1937 годы), Англия (52 поединка с 1884 по 1901 годы) и легендарная Венгрия с Пушкашем и Ко (66 матчей с 1949 по 1957 годы).

Напомним, уже 6 сентября Украина встретится со сборной Испании в рамках Лиги наций. Сейчас именно подопечные Шевченко является лидером группы, одержав победу над Швейцарией.

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