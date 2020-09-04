Матч проти Німеччини став 41-м поспіль для іспанців, у якому вони відзначились забитим голом, повідомляє MisterChip у своєму твіттері.

Німеччина – Іспанія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

"Фурія Роха" розпочала цю серію ще у 2016 році. Цікаво, що збірна Іспанії має лише четверту найдовшу результативну серію серед збірних – у трійці лідерів збірна Італії (43 матчі з 1931 по 1937 роки), Англія (52 поєдинки з 1884 по 1901 роки) та легендарна Угорщина з Пушкашем та Ко (66 матчів з 1949 по 1957 роки).

Нагадаємо, вже 6 вересня Україна зустрінеться зі збірною Іспанії в рамках Ліги націй. Наразі саме підопічні Шевченка є лідером групи, здобувши перемогу над Швейцарією.

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