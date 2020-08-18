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Испания примет Украину на тренировочной базе Реала

15:47 - Читати українською
Испания примет Украину на тренировочной базе Реала
Сборная Украины / УАФ

"Красная фурия" определилась с местом проведения матча Лиги наций против команды Андрея Шевченко.

Свой первый домашний поединок в рамках второго тура Лиги наций сборная Испании проведет в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано, сообщает официальный сайт команды.

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Интересно, что вышеупомянутая арена, которая вмещает всего 6000 мест, является тренировочной базой мадридского Реала. На ней проводит домашние матчи клуб Реал Мадрид Кастилья, который выступает в Сегунде В.

Среди кандидатов на то, чтобы принять поединок с украинцами, претендовали также домашняя арена Леганеса Мунисипаль де Бутарке (12 450 зрителей) и домашний стадион Хетафе Колисеум Альфонсо Перес (17 000).

Напомним, поединок в группе А4 Лиги наций состоится 6 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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Теги
Сборная Украины Лига наций 2020/21 Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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