Испания примет Украину на тренировочной базе Реала

"Красная фурия" определилась с местом проведения матча Лиги наций против команды Андрея Шевченко.

Свой первый домашний поединок в рамках второго тура Лиги наций сборная Испании проведет в Мадриде на стадионе Альфредо Ди Стефано, сообщает официальный сайт команды.

Швейцария – Украина: стало известно место проведения поединка Лиги наций

Интересно, что вышеупомянутая арена, которая вмещает всего 6000 мест, является тренировочной базой мадридского Реала. На ней проводит домашние матчи клуб Реал Мадрид Кастилья, который выступает в Сегунде В.

Среди кандидатов на то, чтобы принять поединок с украинцами, претендовали также домашняя арена Леганеса Мунисипаль де Бутарке (12 450 зрителей) и домашний стадион Хетафе Колисеум Альфонсо Перес (17 000).

Напомним, поединок в группе А4 Лиги наций состоится 6 сентября и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Украина узнала календарь матчей Лиги наций и регламент жеребьевки отбора ЧМ-2022 – тяжелый путь и проблемы