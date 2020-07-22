Швейцария – Украина: стало известно место проведения поединка Лиги наций

Сборная Швейцарии определилась, где будет принимать Украину в рамках поединка 6-го тура Лиги наций.

Сборная Швейцарии проведет поединок со сборной Украины 17 ноября в Люцерне, сообщает официальный сайт Швейцарской футбольной ассоциации.

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Также "нати" определились, где будут играть с Испанией. "Красную фурию" подопечные Владимира Петковича примут в Базеле 14 ноября. Оба поединка начнутся в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, кроме Швейцарии, соперниками Украины в группе Лиги наций станут Испания и Германия.

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