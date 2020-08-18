toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Збірна України
ІНТЕР - ШАХТАР БАРСЕЛОНА РБ ЛЕЙПЦИГ - ПСЖ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Іспанія прийме Україну на тренувальній базі Реала

15:47 - Читать на русском
Іспанія прийме Україну на тренувальній базі Реала
Збірна України / УАФ

"Червона фурія" визначилась з місцем проведення матчу Ліги націй проти команди Андрія Шевченка.

Свій перший домашній поєдинок у рамках другого туру Ліги націй збірна Іспанії проведе у Мадриді, на стадіоні Альфредо Ді Стефано, повідомляє офіційний сайт команди.

Швейцарія – Україна: стало відоме місце проведення поєдинку Ліги націй

Цікаво, що вищезгадана арена, яка вміщує всього 6 тисяч місць, є тренувальною базою мадридського Реала. На ній проводить домашні матчі клуб Реал Мадрид Кастілья, який виступає в Сегунді В.

Серед кандидатів на те, аби прийняти поєдинок з українцями, претендували також домашня арена Леганеса Мунісіпаль де Бутарке (12 450 глядачів) і домашній стадіон Хетафе Колісеум Альфонсо Перес (17 000).

Нагадаємо, поєдинок у групі А4 Ліги націй відбудеться 6 вересня й розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Україна дізналася календар матчів Ліги націй і регламент жеребкування відбору ЧС-2022 – важкий шлях та проблеми

blog_ava
Інтер – Шахтар: історичне побиття ціною фіналу ЛЄ – заявка на Барселону, катастрофа лідерів і український символ
04:00
28407
Теги
Збірна України Ліга націй 2020/21 Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
12
хв
Динамо Брест
21:00
Астана
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?