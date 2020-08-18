Іспанія прийме Україну на тренувальній базі Реала

"Червона фурія" визначилась з місцем проведення матчу Ліги націй проти команди Андрія Шевченка.

Свій перший домашній поєдинок у рамках другого туру Ліги націй збірна Іспанії проведе у Мадриді, на стадіоні Альфредо Ді Стефано, повідомляє офіційний сайт команди.

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Цікаво, що вищезгадана арена, яка вміщує всього 6 тисяч місць, є тренувальною базою мадридського Реала. На ній проводить домашні матчі клуб Реал Мадрид Кастілья, який виступає в Сегунді В.

Серед кандидатів на те, аби прийняти поєдинок з українцями, претендували також домашня арена Леганеса Мунісіпаль де Бутарке (12 450 глядачів) і домашній стадіон Хетафе Колісеум Альфонсо Перес (17 000).

Нагадаємо, поєдинок у групі А4 Ліги націй відбудеться 6 вересня й розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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