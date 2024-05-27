Испания определились со списком игроков, которые поборются за шанс поехать на чемпионат Европы.

Главный тренер "Фурии" Луис де ла Фуэнте объявил предварительный список из 29 футболистов. После спаррингов с Андоррой и Северной Ирландией трех игроков придется отсеять, сформировав финальную заявку на Евро-2024.

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Самые большие неожиданности среди отсутствующих – Марко Асенсио (ПСЖ) и Лукас Васкес (Реал). Зато дебютные вызовы в национальную сборную получили Фермин Лопес и Айозе Перес. Хавбеку Барсы только 21 год, а вот форвард Бетиса дождался этого аж в 30.

Напомним, на Евро-2024 испанцы попали в группу В к Италии, Хорватии и Албании.

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