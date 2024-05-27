Іспанія визначилися зі списком гравців, які поборються за шанс поїхати на чемпіонат Європи.

Головний тренер "Фурії" Луїс де ла Фуенте оголосив попередній список з 29 футболістів. Після спарингів з Андоррою та Північною Ірландією трьох гравців доведеться відсіяти, сформувавши фінальну заявку на Євро-2024.

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Найбільші несподіванки серед відсутніх – Марко Асенсіо (ПСЖ) та Лукас Васкес (Реал). Натомість дебютні виклики у національну збірну отримали Фермін Лопес та Айозе Перес. Хавбеку Барси тільки 21 рік, а от форвард Бетіса дочекався цього аж у 30.

Нагадаємо, на Євро-2024 іспанці потрапили в групу В до Італії, Хорватії та Албанії.

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