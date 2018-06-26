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Испания – Марокко: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

25 июня 22:56 1995 Читати українською
Испания – Марокко: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было
Испания – Марокко: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018

Стали известны стартовые составы на матч 3 тура группы B между Испанией и Марокко.

Матч и онлайн-трансляция Испания – Марокко начались в 21:00. В параллельном матче этой группы играют Иран и Португалия.

Испания сыграла вничью с Марокко и вышла в 1/8 финала с первого места

Испания: Де Хеа – Карвахаль, Пике, Рамос, Альба – Алькантара, Серхи Роберто, Иньеста, Силва, Иско – Диего Коста

Марокко: Эль-Кажуи – Саисс, Да Кошта, Дирар, Хакими – Эль-Ахмади, Буссуфа – Зиеш, Беланда, Н. Амрабат – Бутаиб

Испания – Марокко: прогноз на матч ЧМ-2018

ЧМ-2018 3 тур

Испания - Марокко: Понедельник 25 июня 2018

Испания
Матч окончен
2 : 2
Марокко
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