Испания – Марокко: прогноз на матч ЧМ-2018

Испания и Марокко встретятся в матче 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018 в Калининграде. Какой прогноз на игру, подскажет "Футбол 24".

Матч Испания – Марокко состоится 25 июня на стадионе Калининград Арена. Начало игры – 21:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

"Судья просил футболку у Роналду" – ФИФА ответила на обвинения игрока Марокко

Испания – Марокко, прогноз букмекеров на матч:

Специалисты авторитетной букмекерской конторы Willam Hill явным фаворитом противостояния называют команду Испании. Коэффициент на победу европейцев составляет 1.33, а потенциальный триумф марокканцев оценивается баллом 10.00. На ничью ставят 4.80.

Букмекеры из Bwin в Марокко верят еще меньше. На победу команды Йерро ставят коэффициент 1.33, ничья оценивается в 5.00, победа африканцев – 10.50.

Напомним, у Испании после 2 туров в активе 4 очка, как и у Португалии. У Марокко 0 баллов, поэтому команда потеряла все шансы на выход из группы. А вот Испании для выхода в 1/8 финала необходимо сыграть хотя бы вничью. Более того, даже поражение выведет пиренейцев дальше при условии победы Португалии в матче с Ираном.