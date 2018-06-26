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Іспанія – Марокко: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було

25 червня 22:55 1151 Читать на русском
Іспанія – Марокко: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018 – як це було
Іспанія – Марокко: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Стали відомі стартові склади на матч 3 туру групи B між Іспанією та Марокко.

Матч та онлайн-трансляція Іспанія – Марокко розпочалися о 21:00. У паралельному матчі цієї групи грали Іран та Португалія.

Іспанія зіграла внічию з Марокко та вийшла до 1/8 фіналу з першого місця

Іспанія: Де Хеа – Карвахаль, Піке, Рамос, Альба – Алькантара, Серхі Роберто, Іньєста, Сілва, Іско – Дієго Коста

Марокко: Ель-Кажуї – Саісс, Да Кошта, Дірар, Хакімі – Ель-Ахмаді, Буссуфа – Зієш, Беланда, Н. Амрабат – Бутаїб

Іспанія – Марокко: прогноз на матч ЧС-2018

ЧС-2018 3 тур

Іспанія - Марокко: Понеділок 25 червня 2018

Іспанія
Матч завершено
2 : 2
Марокко
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