У главного тренера сборной Испании Луиса Энрике нет времени праздновать победу над Грецией (1:0), он уже готовится к матчу против шведов.

"Мы знали результат матча сборной Швеции, но сосредоточились на своей игре. Было сложно, но команда заслужила победу, мы сыграли хорошо. Всегда сложно играть на выезде против команды, защищающейся вроде Греции и пытаться победить. Игроки отнеслись к матчу так, как и должны были… Они хорошо усвоили мои инструкции.

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Конечно, я верю, что мы гарантируем себе путевку на чемпионат мира в воскресенье. Я верил в это даже тогда, когда мы были вторыми в группе. Мы сыграем против хорошей команды, которая теоретически планирует атаковать нас больше. Но мы стремимся не к ничьей, а к победе", – цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

За тур до завершения квалификации Испания лидирует в группе B, опережая Швецию на один зачетный балл.

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