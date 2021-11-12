Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке не має часу святкувати перемогу над Грецією (1:0), він вже готується до матчу проти шведів.

"Ми знали результат матчу збірної Швеції, але зосередилися на своїй грі. Було складно, але команда заслужила перемогу, ми зіграли добре, Завжди складно грати на виїзді проти команди, що захищається на кшталт Греції і намагатися перемогти. Гравці поставилися до матчу так, як і мали. Вони добре засвоїли мої інструкції.

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Звісно, ​​я вірю, що ми гарантуємо собі путівку на чемпіонат світу у неділю. Я вірив у це навіть тоді, коли ми були другим у групі. Ми зіграємо проти гарної команди, яка теоретично планує атакувати нас більше. Але ми прагнемо не нічиєї, а перемоги", — цитує Енріке офіційний сайт УЄФА.

За тур до завершення кваліфікації Іспанія лідирує у групі B, випереджаючи Швецію на один заліковий бал.

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