Испания не без труда переиграла Грецию в матче 7-го тура квалификации в ЧМ-2022. Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Отбор к ЧМ-2022, 7-й тур

Греция – Испания – 0:1

Гол: Сарабия, 26, (пен.)

Поединок стал историческим для сборной Испании – впервые почти за год в составе "Фурии Рохи" вышел игрок Реала. Луис Энрике решил доверить позицию правого защитника Дани Карвахалю. Старт матча получился достаточно прогнозируемым – Испания контролировала мяч и позиционно атаковала. Греки же пытались поймать соперника на контратаках.

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Первую опасную атаку упустил Рауль Де Томас, впервые вышедший в состав национальной команды. Нападающий выбегал один на один, но попытался подстроиться под правую – защитник выбил мяч. Греция на 21 минуте забила – Масурис убежал от защитников и мощно пробил в девятку, однако гол отменили из-за офсайда. Через 5 минут был забит гол уже по всем правилам, правда, в ворота греков. Яннулис попал по ноге Коке в штрафной и привез пенальти, а Сарабия уверенно реализовал его.

До перерыва у "Фурии Рохи" был еще один классный момент – Мората выскочил под углом на вратаря греков Влаходимоса, но вместо передачи на партнеров решил пробить. Голкипер справился с ударом, ставшим последним опасным перед перерывом.

Начало второго тайма получилось достаточно пассивным. Команды обменялись угловыми, которые не привели к опасности и пассивно проводили вторую половину. Испания не очень торопилась в атаку, а Греция просто не могла создать опасность. Острый момент имел Цолис, но не успел замкнуть дальнюю стойку. "Фурия Роха" освежила атаку и перевела игру на противоположную половину поля, но моментов было мало.

В итоге Испания удержала победный счет и достигла главного – возглавила группу B, лишив Грецию шансов хотя бы на плей-офф. "Фурия Роха" с 16 очками стала лидером, а Швеция с 15 пунктами опустилась на вторую строчку перед завершающим туром.

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