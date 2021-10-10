Испания – Франция: стартовые составы и онлайн-трансляция финала Лиги наций
В рамках финального поединка Лиги наций УЕФА сборная Испании встретится с Францией. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Финальный матч Лиги наций УЕФА 2020/21 Испания – Франция начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
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Стартовые составы
Испания: Симон – Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Алонсо – Гави, Бускетс, Родри – Ф. Торрес, Сарабия, Оярсабаль
Запасные: Де Хеа, Санчес, П. Торрес, Мартинес, Хиль, Пино, Коке, Роберто, Регилон, Порро, Форнальс, Мерино.
Франция: Льорис – Кунде, Варан, Кимпембе – Павар, Погба, Чуамени, Т. Эрнандес – Бензема, Гризманн, Мбаппе
Запасные: Костиль, Меньян, Марсьяль, Диаби, Дюбуа, Гендузи, Упамекано, Верету, Бен-Еддер, Л. Эрнандес
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