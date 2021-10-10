Іспанія – Франція: стартові склади та онлайн-трансляція фіналу Ліги націй
В рамках фінального поєдинку Ліги націй УЄФА збірна Іспанії зустрінеться з Францією. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Фінальний матч Ліги націй УЄФА 2020/21 Іспанія – Франція розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція пройде на каналі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проведе "Футбол 24".
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Стартові склади
Іспанія: Сімон – Аспілікуета, Ляпорт, Гарсія, Алонсо – Гаві, Бускетс, Родрі – Ф. Торрес, Сарабія, Оярсабаль
Запасні: Де Хеа, Санчес, П. Торрес, Мартінес, Хіль, Піно, Коке, Роберто, Регілон, Порро, Форнальс, Меріно.
Франція: Льоріс – Кунде, Варан, Кімпембе – Павар, Погба, Чуамені, Т. Ернандес – Бензема, Грізманн, Мбаппе
Запасні: Костіль, Меньян, Марсьяль, Діабі, Дюбуа, Гендузі, Упамекано, Верету, Бен-Єддер, Л. Ернандес
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