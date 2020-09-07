"Все сегодня было очевидно. Нам есть куда расти. Мы допустили больше количество ошибок, сказалося наше не лучшее физическое состояние.

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Но самое главное, что Испания играет на другом уровне. Мы тоже хотим этого. Но у нас впереди много работы, чтобы этого достичь. Хорошо, что такой провал произошел сейчас, а не на Евро. Швейцарцы играли по другой схеме, у них были три центральных защитника, а фланговые защитники располагались очень высоко.

Испанцы больше отходили в середину поля и ждали момента, когда нас закрывать, ожидали наших ошибок. Они создавали численное преимущество на отдельных участках и отбирали мяч, а затем грамотно использовали", – цитирует слова Зинченко официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины потерпела разгромное поражение на выезде от испанцев (0:4). Следующие матчи Лиги наций подопечные Шевченко проведут в октябре – 10-го против Германии, а 13-го против Испании.

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