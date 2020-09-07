"Большую часть матча провели без мяча, отбирали. Пытались выходить в пас, но ничего не получалось. Такое количество потерь? Была задача – попробовать свои силы, поиграть с ними в футбол, контролировать мяч. Допустили очень много ошибок.

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Был ли план Б? Конечно, когда пропускаешь на первых минутах, тогда становится очень трудно. Тем более, с такими командами. Было трудно, потому что они оба приходили на фланг, что создавало трудности на протяжении всей игры. Что сказал Шевченко? Сказал, чтобы сильно не расстраивались и готовились дальше", – резюмировал Михайличенко в комментарии телеканалу "Футбол".

Добавим, что сборная Украины проведет следующие матчи Лиги наций в октябре – 10-го против Германии и 13-го попытается взять реванш у Испании.

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