"Синьо-жовті" прибули на Піренеї, де вже завтра продовжать повноцінну підготовку до матчу з "червоною фурією".

Національна збірна України успішно приземлилась у столиці Іспанії, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Telegram Українська асоціація футболу.

Збірна України покинула Львів – підопічні Шевченка взяли курс на Іспанію

Нагадаємо, "синьо-жовті" вчора на Арені Львів у стартовому матчі Ліги націй здолали збірну Швейцарії (2:1) і очолили свою групу. Сьогодні підопічні Шевченка розбились на дві групи, провели невеличке тренування і чартерним рейсом вилетіли у Мадрид.

Мешкатимуть наші хлопці всього у 15 км від летовища – у готелі Eurostars Suites Mirasierra, а поле майбутнього протистояння зможуть випробувати вже завтра, під час офіційного передматчевого тренування.

Нагадаємо, поєдинок проти Іспанців відбудеться вже в неділю, 6 вересня, на мініатюрному стадіоні Альфредо Ді Стефано в Мадриді. Початок поєдинку – о 21:45.

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