"Сине-желтые", после триумфа в поединке со швейцарцами, продолжили подготовку к матчу против "красной фурии".

Вчера в стартовом матче Лиги наций сборная Украины в непростом матче одолела Швейцарию (2:1) и возглавила свою группу. А уже сегодня утром команда разделилась на две группы: 11 игроков вчерашнего стартового состава остались в гостинице и провели фитнес-тренировку под руководством тренера по физподготовке Ивана Баштового, а остальные 16 – потренировались на поле академии Руха. Главной задачей такого разделения было желание выровнять функциональный уровень футболистов.

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Уже в 16:00 украинцы вылетели чартерным рейсом в столицу Испании – ориентировочно "сине-желтые" должны приземлиться в Мадриде в 19:30. Жить наши ребята будут всего в 15 км от аэропорта – в гостинице Eurostars Suites Mirasierra, а поле будущего противостояния смогут испытать уже завтра, во время официальной предматчевой тренировки.

Напомним, поединок против испанцев состоится уже в воскресенье, 6 сентября, на миниатюрном стадионе Ди Стефано в Мадриде. Начало поединка – в 21:45.

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