Іспанія – Україна: офіційна заявка "синьо-жовтих" на матч Ліги націй – Шевченко поставив на стабільність
Тренерський штаб збірної України визначив перелік виконавців, які зможуть зіграти проти національної команди Іспанії у 2-му турі Ліги націй УЄФА.
До заявки "синьо-жовтих" потрапили 23 гравці, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Андрій Лунін
Захисники: Едуард Соболь, Ігор Пластун, Сергій Кривцов, Богдан Михайліченко, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Коноплянка, Марлос, Ігор Харатін, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко
Нападники: Роман Яремчук, Владислав Супряга, Жуніор Мораєс
Із тих футболістів, які зараз перебувають у таборі національної збірної, до заявки на сьогоднішню гру не потрапили Сергій Болбат, Валерій Бондар, Роман Безус та Євген Макаренко. Ця ж четвірка спостерігала з трибун за матчем проти швейцарців.
Поєдинок Іспанія – Україна відбудеться у неділю, 6 вересня, у Мадриді. Початок матчу 2-го туру Ліги націй – о 21:45.
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