До заявки "синьо-жовтих" потрапили 23 гравці, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Іспанія – Україна: анонс матчу Ліги націй

Воротарі: Георгій Бущан, Андрій Пятов, Андрій Лунін

Захисники: Едуард Соболь, Ігор Пластун, Сергій Кривцов, Богдан Михайліченко, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Євген Коноплянка, Марлос, Ігор Харатін, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко

Нападники: Роман Яремчук, Владислав Супряга, Жуніор Мораєс

Із тих футболістів, які зараз перебувають у таборі національної збірної, до заявки на сьогоднішню гру не потрапили Сергій Болбат, Валерій Бондар, Роман Безус та Євген Макаренко. Ця ж четвірка спостерігала з трибун за матчем проти швейцарців.

Поєдинок Іспанія – Україна відбудеться у неділю, 6 вересня, у Мадриді. Початок матчу 2-го туру Ліги націй – о 21:45.

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