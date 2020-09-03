Стали известны имена судей, которые будут работать на поединке 2-го тура Лиги наций УЕФА 2020/21 между сборными Испании и Украины.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном, сообщает официальный сайт УАФ.

Лозунг "Слава Украине" снова на футболках сборной – как готовят форму для команды Шевченко на матч против Швейцарии

37-летнему французу, имеющему статус рефери ФИФА с 2014-го, помогут его соотечественники – Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Обязанности резервного арбитра будет исполнять Бенуа Милло. Система Видеоассистент рефери в стартовых турах Лиги наций не используется.

К слову, матч Испания – Украина состоится уже в воскресенье, 6 сентября, на миниатюрном стадионе Альфредо Ди Стефано в Мадриде. Начало поединка – в 21:45.

Украина – Швейцария: анонс матча Лиги наций