Команда Андрея Шевченко готовится к поединку Лиги наций против сборной Швейцарии. Как печатают игровую форму для игроков "сине-желтых" – в эксклюзивном видео от УАФ,

В видеоролике демонстрируют процесс изготовления формы с номером 17, под которым обычно играет Александр Зинченко. Как стало известно, на матч против Швейцарии сборная Украины выйдет в желтом комплекте.

Украина – Швейцария: официальная заявка "сине-желтых" на матч Лиги наций – Шевченко отсеял нескольких игроков

Кроме того, футболку будет украшать лозунг "Слава Украине!", которого не было во время официального представления формы от Joma – технического спонсора национальной команды.

Напомним, матч Украина – Швейцария начнется сегодня, 3 сентября, в 21:45. Игра пройдет на Арене Львов при пустых трибунах.

Украина – Швейцария: анонс матча Лиги наций