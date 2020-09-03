Стали відомі імена суддів, які працюватимуть на поєдинку 2-го туру Ліги націй УЄФА 2020/21 між збірними Іспанії та України.

Матч обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з Бенуа Бастьєном, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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37-річному французу, який має статус рефері ФІФА з 2014-го, допоможуть його співвітчизники – Хішам Закрані та Фредерік Акетт. Обов’язки резервного арбітра виконуватиме Бенуа Мілло. Система Відеоасистент рефері в стартових турах Ліги націй не використовується.

До слова, матч Іспанія – Україна відбудеться вже в неділю, 6 вересня, на мініатюрному стадіоні Альфредо Ді Стефано в Мадриді. Початок поєдинку – о 21:45.

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