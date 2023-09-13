Испания не имела проблем в поединке отбора к Евро-2024 против Кипра. Смотрите видео голов и обзор поединка Испания – Кипр на "Футбол 24".

Испания повела в счете на 17 минуте – Гави замкнул передачу Нико Уильямса с фланга. Удвоил преимущество Микель Мерино – Уильямс отдал еще один ассист. А перед перерывом забил Мората, однако гол был отменен.

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Следующее взятие ворот удалось увидеть аж на 70 минуте – Хоселу замкнул навес Карвахаля. Защитник Реала через 3 минуты выкатил результативную передачу Феррану Торресу. Баэна сделал счет 5:0, а Ферран окончательно добил киприотов.

Таким образом, Испания набрала 9 очков после 4 туров и осталась на 2 месте в группе A, отставая от блестящей Шотландии (15 очков за 5 матчей). Кипр на дне группы с 0 пунктов.