Іспанія не мала проблем у поєдинку відбору до Євро-2024 проти Кіпру. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Іспанія – Кіпр на "Футбол 24".

Іспанія повела в рахунку на 17 хвилині – Гаві замкнув передачу Ніко Вільямса з флангу. Подвоїв перевагу Мікель Меріно – Вільямс віддав ще один асист. А перед перервою забив Мората, однак гол був скасований.

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Наступне взяття воріт вдалось побачити аж на 70 хвилині – Хоселу замкнув навіс Карвахаля. Захисник Реала через 3 хвилини викотив результативну передачу Феррану Торресу. Баена зробив рахунок 5:0, а Ферран остаточно добив кіпріотів.

Таким чином, Іспанія набрала 9 очок після 4 турів та залишилась на 2 місці у групі A, відстаючи від блискучої Шотландії (15 очок за 5 матчів). Кіпр на дні групи з 0 пунктів.