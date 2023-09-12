Отбор к Евро-2024, 6-й тур

Группа А

Норвегия – Грузия – 2:1

Голы: Холанд, 25, Эдегор, 33 – Зивзивадзе, 90+1

Испания – Кипр – 6:0

Голы: Гави, 18, Мерино, 33, Хоселу, 70, Торрес, 73, 83, Баэна, 77

Группа F

Бельгия – Эстония – 5:0

Голы: Вертонген, 4, Троссар, 18, Лукаку, 56, 58, Де Кетеларе, 88

Швеция – Австрия – 1:3

Голы: Гольмм, 90 – Грегорич, 53, Арнаутович, 56, 69 (с пенальти)

Группа I

Швейцария – Андорра – 3:0

Голы: Иттен, 49, Джака, 84, Шакири, 90+3 (с пенальти)

Израиль – Беларусь – 1:0

Гол: Каничовский, 90+3

Испания расправилась с Кипром, но потеряла автора двух первых голевых передач на Гави и Мерино – Нико Уильямса. Форвард Атлетика не сумел завершить первый тайм. Что интересно, главный тренер "Фурии Рохи" Луис Де ла Фуэнте решил не производить замену сразу – он предпочёл дождаться перерыва. Во втором тайме испанцы продолжили громить соперника, и на этот раз дубль из голевых передач оформил Дани Карвахаль.

Отбор Евро-2024: Северная Македония уверенно одолела Мальту и закрутила треугольник с участием Украины