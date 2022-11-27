Испания и Германия встречаются на групповом этапе чемпионата мира в Катаре. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Испания – Германия начнется в 21:00 по Киеву. Телетрансляция встречи доступна на MEGOGO и Суспільному. Это первая встреча топ-команд на чемпионате мира-2022.

Испания – Германия: анонс матча ЧМ-2022

Стартовые составы команд

Испания: Симон – Карвахаль, Родри, Ляпорт, Альба – Гави, Бускетс, Педри – Асенсио, Ольмо, Торрес.

Германия: Нойер – Керер, Зюле, Рюдигер, Раум – Киммих, Горецка - Гнабри, Гюндоган, Мусиала – Мюллер.

Испания начала Мундиаль с избиения Коста-Рики, забив 7 голов. Германия сенсационно проиграла Японии и предстала перед угрозой вылета из ЧМ-2022.

Германия сенсационно проиграла Японии на ЧМ-2022, пропустив от "своих" – разные таймы и расплата за транжирство