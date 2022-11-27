Іспанія та Німеччина зустрічаються на груповому етапі чемпіонату світу в Катарі. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Іспанія – Німеччина розпочнеться о 21:00 за київським часом. Телетрансляція зустрічі доступна на MEGOGO та Суспільному. Це перша зустріч топ-команд на чемпіонаті світу-2022.

Іспанія – Німеччина: анонс матчу ЧС-2022

Стартові склади команд

Іспанія: Сімон – Карвахаль, Родрі, Ляпорт, Альба – Гаві, Бускетс, Педрі – Асенсіо, Ольмо, Торрес.

Німеччина: Нойєр – Керер, Зюле, Рюдігер, Раум – Кімміх, Горецка - Гнабрі, Гюндоган, Мусіала – Мюллєр.

Іспанія розпочала Мундіаль з побиття Коста-Ріки, забивши 7 голів. Німеччина сенсаційно програла Японії та постала перед загрозою вильоту з ЧС-2022.

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