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Исмаили оценил готовность Шахтера к поединку с Динамо

11:03 61 Читати українською
Исмаили оценил готовность Шахтера к поединку с Динамо
Исмаили / Шахтер

Левый защитник Шахтера Исмаили поделился ожиданиями от поединка против Динамо в третьем туре УПЛ.

Суперкубок Украины
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Шахтер
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрик 45+3’
45+3’ Алан Патрик
80’ Никита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Я счастлив, что забил гол в начале сезона. Тщательно работаю и стараюсь развиваться все больше и больше. Сезон длинный, еще много матчей впереди, надеюсь, что он будет еще лучше, чем прошлый.

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Суперкубок уже позади. Мы были лучше на поле, но потерпели поражение. В чемпионате будет другой матч. Это будет сложно, как и в предыдущих встречах. Но я уверен, что мы готовы, будем добиваться победы в Киеве", – передает слова Исмаили Torcedores.

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Напомним, Шахтер встретится с Динамо на выезде в третьем туре УПЛ. Поединок состоится в субботу, 10 августа. Начало запланировано на 17:00.

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Динамо Киев Динамо Киев Шахтер Шахтер Динамо Киев - Шахтер Исмаили Исмаили
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