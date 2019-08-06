Исмаили оценил готовность Шахтера к поединку с Динамо

Левый защитник Шахтера Исмаили поделился ожиданиями от поединка против Динамо в третьем туре УПЛ.

"Я счастлив, что забил гол в начале сезона. Тщательно работаю и стараюсь развиваться все больше и больше. Сезон длинный, еще много матчей впереди, надеюсь, что он будет еще лучше, чем прошлый.

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Суперкубок уже позади. Мы были лучше на поле, но потерпели поражение. В чемпионате будет другой матч. Это будет сложно, как и в предыдущих встречах. Но я уверен, что мы готовы, будем добиваться победы в Киеве", – передает слова Исмаили Torcedores.

Динамо – Шахтер: УПЛ утвердила даты и время матчей третьего тура

Напомним, Шахтер встретится с Динамо на выезде в третьем туре УПЛ. Поединок состоится в субботу, 10 августа. Начало запланировано на 17:00.