Ісмаїлі оцінив готовність Шахтаря до поєдинку з Динамо

Лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі поділився очікуваннями від поєдинку проти Динамо у третьому турі УПЛ.

"Я щасливий, що забив гол на початку сезону. Старанно працюю і прагну розвиватися все більше і більше. Сезон довгий, ще багато матчів попереду, сподіваюся, що він буде ще кращим, ніж минулий.

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Суперкубок уже позаду. Ми були кращими на полі, але зазнали поразки. У чемпіонаті буде інший матч. Це буде складно, як і в попередніх зустрічах. Але я впевнений, що ми готові, будемо досягати перемоги в Києві", – передає слова Ісмаїлі Torcedores.

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Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з Динамо на виїзді у третьому турі УПЛ. Поєдинок відбудеться у суботу, 10 серпня. Початок запланований на 17:00.