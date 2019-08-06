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Ісмаїлі оцінив готовність Шахтаря до поєдинку з Динамо

11:03 694 Читать на русском
Ісмаїлі оцінив готовність Шахтаря до поєдинку з Динамо
Ісмаїлі / Шахтар

Лівий захисник Шахтаря Ісмаїлі поділився очікуваннями від поєдинку проти Динамо у третьому турі УПЛ.

Суперкубок України
Динамо
2
2 : 1
1
Шахтар
21:00 28:07:2019
завершено
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш
 
Алан Патрік 45+3’
45+3’ Алан Патрік
80’ Микита Бурда
83’ Денис Гармаш

"Я щасливий, що забив гол на початку сезону. Старанно працюю і прагну розвиватися все більше і більше. Сезон довгий, ще багато матчів попереду, сподіваюся, що він буде ще кращим, ніж минулий.

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Суперкубок уже позаду. Ми були кращими на полі, але зазнали поразки. У чемпіонаті буде інший матч. Це буде складно, як і в попередніх зустрічах. Але я впевнений, що ми готові, будемо досягати перемоги в Києві", – передає слова Ісмаїлі Torcedores.

Динамо – Шахтар: УПЛ затвердила дати та час матчів третього туру

Нагадаємо, Шахтар зустрінеться з Динамо на виїзді у третьому турі УПЛ. Поєдинок відбудеться у суботу, 10 серпня. Початок запланований на 17:00.

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Ісмаїлі Ісмаїлі
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