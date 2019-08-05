Шахтер вернул Танковского в Мариуполь перед матчами азовцев в Лиге Европы

Хавбек Шахтера Вячеслав Танковский перешел в Мариуполь.

Мариуполь перед поединками квалификации Лиги Европы против АЗ арендовал у Шахтера хавбека Вячеслава Танковского. Соглашение рассчитано на полгода, сообщает официальный сайт азовцев.

Мариуполь – АЗ: двое игроков "чаек" пропустят матчи Лиги Европы

Напомним, Танковский уже выступал в Мариуполе на правах аренды с июля по декабрь 2017 года. Вторую часть сезона 2018/19 23-летний хавбек провел в Арсенале-Киев.

УЕФА назначил арбитров на матчи Зари и Мариуполя в Лиге Европы

К слову, Мариуполь начнет свой путь в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда, где встретится с АЗ. Первый поединок состоится 8 августа, ответный – 15 августа.