Исмаили намекнул на уход из Шахтера

Защитник Шахтера Исмаили рассказал о дальнейших планах насчет развития карьеры.

"В феврале исполнилось 7 лет, как я в Шахтере. Конечно, у меня есть амбиции играть в более сильном и конкурентоспособном чемпионате.

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В Португалии я провел 3 года и был счастлив, но у меня еще несколько лет по контракту здесь. Посмотрим, что будет в следующее трансферное окно", – приводит слова Исмаили Record.

Напомним, Исмаили перебрался в Шахтер из Браги в феврале 2013 года. В текущем сезоне бразилец провел 24 матча за "горняков", записав в свой актив 2 гола и 4 ассиста.

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