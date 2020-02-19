Ісмаїлі натякнув на відхід з Шахтаря

Захисник Шахтаря Ісмаїлі розповів про подальші плани щодо розвитку кар'єри.

"У лютому виповнилося 7 років, як я в Шахтарі. Звичайно, у мене є амбіції грати в більш сильному і конкурентоспроможному чемпіонаті.

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У Португалії я провів 3 роки і був щасливий, але у мене ще кілька років за контрактом тут. Подивимося, що буде в наступне трансферне вікно", – наводить слова Ісмаїлі Record.

Нагадаємо, Ісмаїлі перебрався до Шахтаря з Браги в лютому 2013 року. В поточному сезоні бразилець провів 24 матчі за "гірників", записавши до свого активу 2 голи та 4 асисти.

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