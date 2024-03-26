Несмотря на то, что сборную Украины считают явным фаворитом противостояния с Исландией, нашлись аргументы и в поддержку "викингов".

Исландский портал Fotbolti считает, что их любимцы имеют неплохие шансы квалифицироваться на Евро-2024 из-за катастрофической статистики Украины в матчах плей-офф.

Украина – Исландия: суперкомпьютер назвал самый вероятный результат решающего матча отбора на Евро-2024

Так, сборная Украины за свою историю аж 7 раз попадала в плей-офф отбора международных турниров (чемпионаты Европы и мира), однако лишь однажды, "сине-желтым" удалось преодолеть последнее препятствие. История неудач начинается с 1998 года, когда Украину на чемпионат мира не пустила Хорватия.

На Евро-2000 не удалось попасть из-за поражения от Словении (3:2). Плей-офф отбора к ЧМ-2002 завершилось разгромным поражением от Германии (4:1). В 2009-м на Мундиаль в ЮАР Украину не пустила Греция (1:0), а на ЧМ-2014 Франция во втором поединке победила со счетом 3:0 (в первой игре украинцы выиграли 2:0). Наконец, на ЧМ-2022 не удалось поехать из-за досадного автогола Ярмоленко.

Нарушить неутешительную традицию Украины подопечные Сергея Реброва попытаются уже сегодня, 26-го марта, в игре с Исландией. До этого "сине-желтые" одолели Боснию и Герцеговину (2:1), тогда как скандинавы разбили Израиль (4:1).

Украина – Исландия: анонс решающего матча плей-офф за выход на Евро-2024