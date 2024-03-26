Попри те, що збірну України вважають явним фаворитом протистояння з Ісландією, знайшлись аргументи і в підтримку "вікінгів".

Ісландський портал Fotbolti вважає, що їхні улюбленці мають непогані шанси кваліфікуватись на Євро-2024 через катастрофічну статистику України у матчах плей-офф.

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Так, збірна України за свою історію аж 7 разів потрапляла до плей-офф відбору міжнародних турнірів (чемпіонатів Європи та світу), проте лише одного разу, "синьо-жовтим" вдалось подолати останню перешкоду. Історія невдач починається з 1998 року, коли Україну на чемпіонат світу не пустила Хорватія.

На Євро-2000 не вдалось потрапити через поразку від Словенії (3:2). Плей-офф відбору до ЧС-2002 завершилось розгромною поразкою від Німеччини (4:1). У 2009-му на Мундіаль в ПАР Україну не пустила Греція (1:0), а на ЧС-2014 Франція у другому поєдинку перемогла з рахунком 3:0 (у першій грі українці виграли 2:0). Нарешті, на ЧС-2022 не вдалось поїхати через прикрий автогол Ярмоленка.

Порушити невтішну традицію України підопічні Сергія Реброва спробують вже сьогодні, 26-го березня, у грі з Ісландією. До цього "синьо-жовті" здолали Боснію і Герцеговину (2:1), тоді як скандинави розбили Ізраїль (4:1).

Україна – Ісландія: анонс вирішального матчу плей-офф за вихід на Євро-2024