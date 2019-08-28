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Иско пропустит несколько недель из-за травмы – он стал 8-м игроком в лазарете Реала

14:23 24 Читати українською
Иско пропустит несколько недель из-за травмы – он стал 8-м игроком в лазарете Реала
Иско / фото из соцсетей

Полузащитник Реала Иско пропустит неопределенный срок из-за повреждения подколенного сухожилия.

О серьезности травмы станет известно после углубленного медобследования футболиста, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.

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В нынешнем сезоне чемпионата Испании Иско принял участие в двух стартовых матчах Реала, не отметившись результативными действиями. Столичный клуб располагается на третьей строчке в турнирной таблице, набрав четыре очка.

К слову, Иско стал уже 8-м игроком Реала, который получил травму, от начала предсезонной подготовки, которая стартовала в начале июля. Ранее в лазарет "сливочных" попали Эден Азар, Марко Асенсио, Хамес Родригес, Родриго, Браим Диас, Лука Йович и Тибо Куртуа.

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