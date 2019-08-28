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Іско пропустить кілька тижнів через травму – він став 8-м гравцем у лазареті Реала

14:23 152 Читать на русском
Іско пропустить кілька тижнів через травму – він став 8-м гравцем у лазареті Реала
Іско / фото із соцмереж

Півзахисник Реала Іско пропустить невизначений термін через пошкодження підколінного сухожилля.

Про серйозність травми стане відомо після поглибленого медобстеження футболіста, повідомляється на офіційному сайті мадридського клубу.

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У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії Іско взяв участь в двох стартових матчах Реала, не відзначившись результативними діями. Столичний клуб розташовується на третьому рядку в турнірній таблиці, набравши чотири очки.

До слова, Іско став уже 8-м гравцем Реала, який отримав травму, від початку передсезонної підготовки, яка стартувала на початку липня. Раніше до лазарету "вершкових" потрапили Еден Азар, Марко Асенсіо, Хамес Родрігес, Родріго, Браїм Діас, Лука Йовіч та Тібо Куртуа.

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