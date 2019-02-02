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Ищенко: Бурда – лучший защитник Украины и один из лучших в Европе

13:38 131 Читати українською
Ищенко: Бурда – лучший защитник Украины и один из лучших в Европе
Никита Бурда / Фото ФК Динамо

Руководитель детско-юношеской школы Динамо Александр Ищенко поделился своим мнением о защитнике киевлян Никите Бурде.

"Была проведена большая работа, чтобы он оказался у нас. Много я побил горшков с руководством нашего интерната. Но удалось Никиту убедить перейти сюда. Сработал постулат, что сильным можно стать среди сильных.

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У нас тогда 1995 год рождения по составу был очень хорошим. И именно на этом я играл. У нас хорошая, мощная группа атаки, а он, как защитник, должен был максимально выкладываться на каждой тренировке.

Ты скорее станешь, лучше, сам тренировочный процесс заставит тебя работать в таком режиме. Там ты лидер, но там ты не особо напрягаешься. Матчей достаточного уровня в тот момент было 3-4 в чемпионате. Мы тогда еще не были с Шахтером в одной группе.

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Какая же это нагрузка для футболиста и возможность для роста? А здесь каждое тренировочное занятие требовало от игрока действовать с максимальной отдачей. Потихоньку игрок добавлял.

Сегодня Бурда среди защитников, на мой взгляд, один из лучших в Европе. А в Украине – лучший защитник», – цитирует Ищенко Тribuna.com.

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Динамо Киев Динамо Киев Александр Ищенко Никита Бурда Никита Бурда
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