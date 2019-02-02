Іщенко: Бурда – найкращий захисник України і один з найкращих у Європі

Керівник дитячо-юнацької школи Динамо Олександр Іщенко поділився своєю думкою про захисника киян Микиту Бурду.

"Була проведена велика робота, щоб він опинився у нас. Багато я побив горщиків з керівництвом нашого інтернату. Але вдалося Микиту переконати перейти сюди. Спрацював постулат, що сильним можна стати серед сильних.

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У нас тоді 1995 рік народження за складом був дуже хорошим. І саме на цьому я грав. У нас хороша, потужна група атаки, а він, як захисник, повинен був максимально викладатися на кожному тренуванні.

Ти швидше станеш, краще, сам тренувальний процес змусить тебе працювати в такому режимі. Там ти лідер, але там ти не особливо напружуєшся. Ігор достатнього рівня в той момент було 3-4 в чемпіонаті. Ми тоді ще не були з Шахтарем в одній групі.

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Яке ж це навантаження для футболіста і можливість для зростання? А тут кожне тренувальне заняття вимагало від гравця діяти з максимальною віддачею. Потихеньку гравець додавав.

Сьогодні Бурда серед захисників, на мій погляд, один з найкращих в Європі. А в Україні – найкращий захисник", – цитує Іщенка Тribuna.com.